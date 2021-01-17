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"كريم" يطلب تطليق زوجته: "عايزة تخلعني عشان فلوسي خلصت"

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"كريم" يطلب تطليق زوجته: "عايزة تخلعني عشان فلوسي خلصت" "كريم" يطلب تطليق زوجته: "عايزة تخلعني عشان فلوسي خلصت"

مصراوي Masrawy

07:04 ص الأحد 17 يناير 2021

كتبت - فاطمة عادل:

رفع "كريم" دعوى قضائية ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالب فيها بتطليق زوجته، مبررًا طلبه "عرفت أني صرفت فلوسي على المستشفيات والعلاج، وعايزة تخلعني لما فلوسي خلصت".

قال "كريم. ع"، 30سنة، صاحب شركة للاستيراد والتصدير في دعواه التي حملت رقم 1440 لسنة 2019: "تزوجت من "ه. ص"، 27سنة، ربة منزل، من سنة ونصف، ولم تكتمل الزيجة بإنجاب الأطفال، لعدم قدرتها ولابد من معالجتها لفترة".

وأضاف مُقيم الدعوى: "تعرفت على زوجتى من خلال الفيسبوك وبعد مرور فترة كبيرة بيننا، التقينا وأعجبت بشخصيها، طلبت يدها من والدها ووافق وبعدها بفترة انتقلنا لعش الزوجية".

أكمل الزوج: "لم أشاهد أو أسمع منها سوى الطلبات وأنفذها على الفور لجعلها سعيدة وفي أحسن حال حتى تعرضت لوعكة صحية لفترة طالت مدتها سنة، فى البدايات لاحظت عليها الاهتمام، حتى شعرت منها بالنفور وسماعي وأنا أناديها ولم تستجب".

تابع : "قمت بعمل تحليل وتعافيت من المرض، وعند رجوعي للمنزل لإبلاغها سمعتها تتحدث مع أختها وتؤكد لها أنها تريد خلعي بعد أن نفدت أموالي".

أتم دعواه : "قمت بمواجهتها وبلغتها بالشفاء وأبلغتها برغبتي في الطلاق، فهربت على منزل والدها فقمت برفع دعوى تطليق ضدها بمحكمة الأسرة، ولا تزال منظورة حتى الآ،".

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