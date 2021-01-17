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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة "مصر للطيران"، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها اليوم الأحد إلى 51 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 6 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة ستسيِّر رحلاتها بمعدل 38 رحلة دولية، إلى كل من (بيروت، بغداد، أنجامينا، الرياض، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوجا، لندن، الدمام، باريس، ميلانو، إسطنبول، كوبنهاجن، دبي، أبوظبي، أمستردام، روما، ميونخ، فرانكفورت، جدة، المدينة المنورة، الشارقة، عنتيبي، الخرطوم)، و5 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و8 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​