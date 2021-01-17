أخبار عاجلة

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا -
فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​​اليوم.. " للطيران" تسيِّر 51 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

Print
​​اليوم.. "مصر للطيران" تسيِّر 51 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب ​​اليوم.. " للطيران" تسيِّر 51 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

05:00 ص الأحد 17 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة " للطيران"، إن الشركة ستسيِّر رحلاتها اليوم الأحد إلى 51 وجهة دولية؛ تنقل على متنها نحو 6 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات؛ للوقاية من انتشار والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة ستسيِّر رحلاتها بمعدل 38 رحلة دولية، إلى كل من (بيروت، بغداد، أنجامينا، الرياض، كازابلانكا، تونس، لاجوس، أبوجا، لندن، الدمام، باريس، ميلانو، إسطنبول، كوبنهاجن، دبي، أبوظبي، أمستردام، روما، ميونخ، فرانكفورت، جدة، المدينة المنورة، الشارقة، عنتيبي، الخرطوم)، و5 رحلات داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و8 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6 آلاف راكب.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى العزل بأسوان

وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى العزل بأسوان

شبكة عيون الإخبارية