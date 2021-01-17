أخبار عاجلة

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا -
فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تحذير في بريطانيا من فيضانات وسط توقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة

Print
تحذير في بريطانيا من فيضانات وسط توقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة تحذير في بريطانيا من فيضانات وسط توقعات الأرصاد بهطول أمطار غزيرة

مصراوي Masrawy

03:45 ص الأحد 17 يناير 2021

لندن - (د ب أ):
حذر خبراء الأرصاد في بريطانيا من هطول أمطار غزيرة في الأيام المقبلة في أجزاء من المملكة المتحدة، واحتمال حدوث فيضانات.

وتوقع الخبراء هطول أمطار يبلغ منسوبها ما بين 30 و 60 مليمترا على أجزاء شاسعة من غرب إنجلترا وويلز بين يومي الاثنين والأربعاء، بحسب وكالة "برس أسوسييشن"البريطانية.

وأصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرا من المستوى الأصفر من هطول أمطار، قائلا إنه يتوقع هطول أمطار "غزيرة ولوقت طويل'' مع ذوبان بعض الثلوج عبر مناطق التلال. ويأتي ذلك بعد أن شهدت أجزاء من المملكة المتحدة هطول ما بين أربعة وثمانية سنتيمترات من الثلوج في عطلة نهاية الأسبوع.

وتم وضع تحذير من هطول للثلوج بالمستوى الأصفر في بعض المناطق صباح يوم السبت، حيث تم إخطار السكان بتوقع حدوث تأخيرات في السفر وانقطاع التيار الكهربائي .

كما أصدرت وكالة البيئة 23 تحذيرا من الفيضانات في أنحاء شتى من إنجلترا مساء السبت، تمتد من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية