​​وزيرة البيئة: منحة من من البنك الدولي لشراء أجهزة قياس نسبة التلوث

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مصراوي Masrawy

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هناك مخطط للوصول إلى 120 محطة للرصد البيئي قريبًا، مؤكدة أنه يتم تنويع محطات الرصد البيئي في مختلف المناطق، وليس داخل القاهرة الكبرى فقط.

جاء ذلك خلال مشاركتها في أول اجتماع للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم السبت، برئاسة حسام الدين عوض الله، لافتة إلى أن المستهدف لهذه المحطات في المناطق الجديدة مثل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، والتي ستشهد إقامة مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة.

وأشارت الوزيرة، إلى زيادة نسبة التلوث، بسبب قطاع النقل وعوادم السيارات والمخلفات الصلبة، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة حل هذه المشكلة.

وكشفت ياسمين فؤاد، أن هناك تعاون مع البنك الدولي الذي وافق على تمويل مصر بمبلغ 750 ألف دولار منحة لا ترد لشراء الأجهزة الخاصة بقياس نسبة التلوث والتدريب.

وأوضحت أنه سيتم عمل مجمع متكامل لجميع المخلفات على مساحة 1200 فدان، لافتة إلى أن هناك مجموعة من المصانع لتدوير المخلفات سيتم إنشاؤها بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأكدت مراعاة الاتفاقيات الدولية في التخلص من جميع المخلفات، موضحة أنه يتم تمويل المشروعات البيئية من داخل ميزانية الوزارة.

فيما وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم، علىالاتفاقية الخاصة بتقديم البنك الدولي منحة لا تتحاوز 750 ألف دولار لوزارة البيئة.