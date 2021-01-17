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اليوم.. الحكم في اتهام 8 أشخاص بتهمة الإتجار في البشر

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اليوم.. الحكم في اتهام 8 أشخاص بتهمة الإتجار في البشر اليوم.. الحكم في اتهام 8 أشخاص بتهمة الإتجار في البشر

مصراوي Masrawy

01:00 ص الأحد 17 يناير 2021

كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، الحكم في محاكمة 8 متهمين بإدارة جماعة إجرامية منظمة في الإتجار بالبشر بمنطقة منشأة ناصر.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بأنهم أسسوا ونظموا جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر؛ من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية، وكان ذلك باستغلال حاجتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم وهي كلية من المجني عليه الأول والثاني.

كما كشفت التحقيقات، أن نشأ عن ذلك عاهة مستديمة لأحد المجني عليهم يستحيل بروها تقدر بحوالي 15%، وكان ذلك حال كون المتهم الأول طبيب أخصائي كلى، ومدير وحدة غسيل الكلى بمستشفى القاهرة الفاطمي، وطبيب كلى مقيم بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.

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