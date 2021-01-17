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صور.. غلق 20 مركز دروس خصوصية في بيلا بكفر الشيخ

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صور.. غلق 20 مركز دروس خصوصية في بيلا بكفر الشيخ صور.. غلق 20 مركز دروس خصوصية في بيلا بكفر الشيخ

مصراوي Masrawy

12:21 ص الأحد 17 يناير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، والإدارة التعليمية، وقسم شرطة بيلا، اليوم السبت، عددًا من سناتر الدروس الخصوصية، وذلك خلال حملة مشتركة مفاجئة على جميع تلك السناتر، في نطاق قسم ومركز بيلا، جاءت فى ضوء سياسة الدولة لمواجهة .

وأكد أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه جرى غلق 20 سنتر للدروس الخصوصية، في نطاق قسم ومركز بيلا، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال فض التجمعات، فيما جرى تحرير 20 محضرًا، بواقع محضر لكل صاحب سنتر دروس خصوصية.

وقال رئيس مركز ومدينة بيلا في كفر الشيخ، إنه جرى تحرير 11 محضر عدم ارتداء كمامة، أثناء عمل الحملة، وبناء على توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، سوف تستمر الحملات على الدروس الخصوصية، والاستمرار في تحرير محاضر عدم ارتداء كمامة.

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