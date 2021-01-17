تعافي 25 مصاب كورونا من مستشفى المنشاوي في الغربية

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مصراوي Masrawy

الغربية-مروة شاهين:

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم السبت، عن تعافي وخروج 25 حالة من مصابي فيروس كورونا بمستشفي المنشاوي العام، بعد تماثلهم للشفاء والعلاج ومنهم بعض الحالات للعزل المنزلي.

وقال الدكتور محمد جابر، مدير مستشفي المنشاوي، إن خروج 25 حالة من مصابى كورونا يرفع عدد المتعافين ويعد كحافز قوي للمصابين وتحقيق نتائج جيدة منذ بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد.

كما أشاد بفريق العمل بالمستشفى، بداية من الأطباء وأطقم التمريض ومروراً بالصيادلة و الفنيين، والعمال والإداريين.