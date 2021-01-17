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عشرة آلاف يشاركون في مظاهرة مناهضة لتدابير كورونا في فيينا

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عشرة آلاف يشاركون في مظاهرة مناهضة لتدابير كورونا في فيينا عشرة آلاف يشاركون في مظاهرة مناهضة لتدابير كورونا في فيينا

مصراوي Masrawy

12:31 ص الأحد 17 يناير 2021

فيينا - (ا ف ب)

تظاهر نحو عشرة آلاف شخص بينهم كثير من اليمينيين في العاصمة النمساوية فيينا، مساء السبت، احتجاجًا على تدابير لمكافحة انتشار .

وأعلنت شرطة فيينا أنه تم اعتقال خمسة أشخاص بحلول المساء، مبينة أنه تم الإبلاغ عن العديد من المشاركين لعدم التزامهم بقواعد التباعد البدني وعدم ارتدائهم للكمامات.

بدأت المظاهرة بشكل سلمي لكنها تحولت فيما بعد إلى أعمال شغب جزئية.

إلا أن الشرطة تمكنت من الحيلولة دون الاصطدام بمظاهرة مضادة.

أفادت وسائل الإعلام بأن ممثليها تعرضوا لممارسات من التنمر والتهديد، ما استدعى قيام الشرطة بحمايتهم لأول مرة في مثل هذه المظاهرات.

وكان من بين المشاركين نائب المستشار النمساوي المستقيل ورئيس الحزب النمساوي الحر هاينس كريستيان شتراخه، وأشخاص معروفين داخل مشهد النازيين الجدد.

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مصراوي Masrawy

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