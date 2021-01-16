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"ضحية كورونا".. وفاة ممرضة في مستشفى سمنود بالغربية

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"ضحية كورونا".. وفاة ممرضة في مستشفى سمنود بالغربية "ضحية كورونا".. وفاة ممرضة في مستشفى سمنود بالغربية

مصراوي Masrawy

11:22 م السبت 16 يناير 2021

الغربية-مروة شاهين:

لفظت بسمة محمد فهمي، ممرضة في مستشفي سمنود العام التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، داخل قسم العزل بمستشفى سمنود العام.

نعت نقابة التمريض بالغربية، في بيان اليوم السبت، الفقيدة، داعية أن يتغمدها المولى عز وجل بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كانت بسمة، أصيبت مؤخرًا بأعراض المستجد، متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وجرى عزلها داخل مستشفى سمنود، إلى أن وافتها المنية.

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