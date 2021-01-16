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رئاسة مجلس النواب تختار "فريدي البياضي" عضوًا في اللجنة العامة للبرلمان

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رئاسة مجلس النواب تختار "فريدي البياضي" عضوًا في اللجنة العامة للبرلمان رئاسة مجلس النواب تختار "فريدي البياضي" عضوًا في اللجنة العامة للبرلمان

مصراوي Masrawy

11:02 م السبت 16 يناير 2021

(مصراوي):

وقع اختيار رئاسة مجلس النواب على النائب الدكتور فريدي البياضي عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ليكون أحد الأعضاء الخمسة الذين يختارهم مكتب المجلس لعضوية اللجنة العامة.

واللجنة العامة هي أعلى لجان المجلس وتكون برئاسة رئيس المجلس، ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة، وتختص اللجنة بالآتي:

أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التي يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الـرأي بشأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علمًا بها.

ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.

وفي النهاية للجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.

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