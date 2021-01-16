أخبار عاجلة

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا -
فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ثلاثة أهداف مرشحة لجائزة الأجمل في الجولة 13من دوري المحترفين .. تعرف عليها

Print
ثلاثة أهداف مرشحة لجائزة الأجمل في الجولة 13من دوري المحترفين .. تعرف عليها ثلاثة أهداف مرشحة لجائزة الأجمل في الجولة 13من دوري المحترفين .. تعرف عليها

ثلاثة أهداف مرشحة لجائزة الأجمل في الجولة 13من دوري المحترفين .. تعرف عليها

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي عن قائمة الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الثالثة عشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واختار الفريق الفني في الرابطة والتي يضم في عضويتها كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير هدف متوسط ميدان النصر عبدالمجيد الصليهم في مرمى الرائد والذي أهدى فريقه النقاط الثلاث.

وينافس على الجائزة أيضًا هدف السويدي كارلوس ستراندبيرغ لاعب أبها والذي قاد من خلاله فريقه إلى الانتصار الثالث على التوالي بهدف دون رد على نظيره الاتحاد وسمح له الانفراد بصدارة قائمة الهدافين إلى الآن برصيد 10 أهداف.

كما ينافس الهدف الذي أحرزه لاعب القادسية وليد الشنقيطي بمرمى الفيصلي في الأنفاس الأخيرة للقاء وبفضله تمكن فريقه من العودة بنقطة التعادل بانتهاء المباراة بهدفين لكل فريق.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم السبت، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط.الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية

"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية

وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية

وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية

"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة

"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة

شبكة عيون الإخبارية