اكتشاف السلالة الجنوب أفريقية لكورونا في الدنمارك

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كوبنهاجن - (د ب أ)

اكتشفت السلطات الصحية إصابة السلالة الجنوب أفريقية من فيروس كورونا لأول مرة في الدنمارك.

وقال معهد "إس إس آي" الصحي في الدنمارك مساء اليوم السبت إن الإصابة هي من نوع "ب.1. 315/501/واي" ومرتبطة براكب طيران متوجه إلى دبي.

وكانت هذه السلالة المتحورة والتي جاءت من إنجلترا وصلت قبل عدة أسابيع إلى الدنمارك، دون أن تكون مكتشفة على يد السلطات الصحية فيها.

وصل عدد من ثبت إصابته بهذه السلالة قادمًا إلى الأراضي الدنماركية 256 شخصًا.

كما وصل مجموع المصابين بهذه السلالة في الدنمارك إلى 6ر3% من جميع حالات الإصابة الإيجابية بكورونا في الدنمارك.

ويعتقد المعهد أن هذه الطفرة ستحدث بشكل متكرر في الأسابيع والأشهر المقبلة، ولكن المعهد لم يبين العدد المتوقع في هذا الصدد، مبينا أن هذا يعتمد على مدى الرقابة على حجم التواصل مع المصابين بها.

كانت جنوب أفريقيا أعلنت نهاية العام الماضي اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا المستجد فيها.

ووفقا للخبراء فإن هذا النوع يشبه طفرة الفيروس المتحورة التي ظهرت في بريطانيا إلا أنها تتطور بشكل مستقل عنها