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رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

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رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

مصراوي Masrawy

10:43 م السبت 16 يناير 2021

كتب- أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد الأيام المقبلة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بالإضافة إلى موجة من التقلبات والاضطرابات.

وأضاف خبراء الأرصاد، أن يشهد الطقس انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية، ويصبح الطقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلًا.

وقالت الهيئة إنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة متوسطة على "السلوم، مطروح، الإسكندرية، بلطيم، رشيد، البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية"، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصعيد وسيناء.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون طقس الأحد، معتدل على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ولفت الخبراء إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يتعلق ببيان درجات الحرارة للأحد:

القاهرة: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

الإسكندرية: العظمى 17 والصغرى 10 درجات.

مطروح: العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة.

أسوان: العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات.

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