أخبار عاجلة

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا -
فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد "الأزرق".. المزارع المالكي ينجح في زراعة وإكثار "الشاي الأصفر" في الداير

Print

بعد

نجح المزارع أحمد المالكي في زراعة وإكثار مشروب الشاي الأصفر، أحد أهم المشروبات الساخنة، في مزرعته "الشرقة" بمحافظة الداير، إضافة إلى أصناف أخرى من النباتات داخل مزرعته، منها الشاي الأزرق.

وتفصيلاً، قال المزارع أحمد بن جبران المالكي، المهتم بالبيئة والنبات، إنه وجد الشاي الأصفر في بداية الأمر لدى أحد الأشخاص في جبال الحشر بمحافظة الداير بني مالك، وبحسب ذلك الشخص فإن أحد كبار السن هناك يستخدمه كشاي؛ فبدأ "المالكي" رحلة إكثاره واستخدامه، وفعلاً نتج شاي أصفر ذو مذاق قريب من الشاي الأخضر.

وأردف "المالكي": "عملت على (تشتيله) وإكثاره. وبحسب أحد الزوار فإن الشاي الأصفر موجود بجنوب شرق آسيا، ويستخدمه السكان هناك، ولا زلت أبحث عن صحة هذه المعلومة".

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد بن سعيد قشاش الغامدي، عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة والمستشار السابق بوزارة البيئة والزراعة، لـ"سبق" أن النبات الذي يُصنع منه الشاي الأصفر هو نوع من الفصيلة المركبة، يسمى "الشاهي" توسعًا في الاسم كالشاهي الأزرق، ولا يمت إلى الشاهي المعروف بصلة.

وأبان" الغامدي": "يظهر بلون أصفر عند طبخه بكمية قليلة، وإذا بولغ في طبخه تحول إلي اللون الأحمر، كالشاهي. ويُزرع في العالم على نطاق واسع، وهو ذو فوائد طبية، منها تفتيت وإذابة الحصى في المسالك البولية".

بعد

بعد

بعد

الداير محافظة الداير جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية

"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية

"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية

وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية

وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية

"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة

"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة

شبكة عيون الإخبارية