أخبار عاجلة

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا -
فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تأخر وصول لقاحات كورونا إلى البرازيل يفرض ضغوطًا على بولسونارو

Print
تأخر وصول لقاحات كورونا إلى البرازيل يفرض ضغوطًا على بولسونارو تأخر وصول لقاحات كورونا إلى البرازيل يفرض ضغوطًا على بولسونارو

مصراوي Masrawy

11:00 م السبت 16 يناير 2021

برازيليا - (د ب أ)

ربما يكون لتأخير مجموعة من اللقاحات الهندية ضد مرض (كوفيد-19)، الناجم عن إلى البرازيل عواقب على قيادة البلاد.

وذكرت صحيفة "فولها دي إس باولو" البرازيلية، أن المسؤولين في البرازيل يحاولون التواصل مع نظرائهم الهنود لحل المشكلة.

وكان وزير الخارجية إرنستو أروجو يحاول ضمان الحصول على اللقاحات في محادثة مع وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار.

وكان من المقرر أن تغادر طائرة من ريسيفي، في شمال شرقي البرازيل، الجمعة، لنقل مليوني جرعة من لقاح استرا زينيكا من الهند.

وتُستخدم تلك الطائرة حاليا لجلب الأكسجين إلى مدينة ماناوس، حيث انهار النظام الصحي هناك.

وقال الرئيس جايير بولسونارو لمحطة "بانديرانتس" التلفزيونية إن عملية نقل اللقاح من الهند تأجلت وأن هناك ضغطًا سياسيًا أيضًا.

وتقول الهند إنها تنتج نحو 60% من اللقاحات في العالم. وتذهب العديد من تلك اللقاحات إلى دول لم تحجز مسبقًا أعدادًا كبيرة من تلك اللقاحات مسبقًا، مثل ألمانيا والدول الغنية الأخرى.

وبدأت الهند أيضًا حملتها المحلية للتطعيم اليوم السبت، وهي أكبر حملة في العالم، بحسب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حيث من المقرر تطعيم حوالي 300 مليون شخص بحلول يوليو.

وبالنسبة لبولسونارو، فإن التأجير ربما يؤثر بشدة على مستقبله السياسي.

وقلل بولسونارو من خطورة الفيروس في بداية الجائحة كما شكك في جدوى التطعيم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى العزل بأسوان

وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى العزل بأسوان

شبكة عيون الإخبارية