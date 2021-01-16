أخبار عاجلة

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا -
فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

"قلب تونس": رئيس استعاد صلاحياته الدستورية عبر التعديل الوزاري

Print
"قلب تونس": رئيس الحكومة استعاد صلاحياته الدستورية عبر التعديل الوزاري "قلب تونس": رئيس استعاد صلاحياته الدستورية عبر التعديل الوزاري

مصراوي Masrawy

10:39 م السبت 16 يناير 2021

تونس - (د ب أ)

اعتبر أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب "قلب تونس" أن رئيس التونسية هشام المشيشي، استعاد "صلاحياته الدستورية" من خلال التعديل الوزاري الذي أعلن عنه اليوم السبت، والذي شمل 11 حقيبة وزارية.

وقال الخليفي عقب الإعلان عن قائمة الوزراء المقترحين، إن التحوير سيمكن رئيس الحكومة بأن يكون رئيسًا فعليًا لفريقه ‎بكامل الصلاحيات التي يكفلها له الدستور دون أي منازع.

ويلمح النائب عن "قلب تونس"، الحزب الثاني في البرلمان، إلى ضغوط الرئيس قيس سعيد في تحديد ملامح الحكومة السابقة عند الإعلان عنها في سبتمبر الماضي بعد تكليفه هشام المشيشي بتكوينها.

وكان المشيشي أقال في وقت سابق وزير الداخلية توفيق شرف الدين المحسوب على قيس سعيد واعتبرت الخطوة بداية فك الارتباط بقصر الرئاسة، قبل أن يعلن اليوم عن تعديل موسع شمل 11 حقيبة وزارية من بينهم محسوبون على سعيد.

وقال الخليفي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "نحن نجدد ثقتنا في هشام المشيشي، ونؤكد أن بلادنا اليوم في أمس الحاجة للوحدة الوطنية بين كل القوى السياسية التي تبني مرجعيتها على الثورة والدستور والديمقراطية والمصالحة الوطنية".

وإلى جانب "قلب تونس"، يدعم حزب حركة النهضة الإسلامية الحزب الأول في البرلمان حكومة التكنوقراط التي يقودها المشيشي. والحزبان في علاقة توتر مع الرئيس سعيد.

ويمنح النظام البرلماني المعدل في تونس صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة.

وقال المشيشي، إن التعديل يهدف إلى إضفاء مزيد من النجاعة والانسجام على الفريق الحكومي، والإبقاء على حكومة مستقلة مدعومة من غطاء سياسي ذات أغلبية في البرلمان.

وتابع المشيشي قائلاً: "المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات والإصلاحات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
حمدوك يبحث هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة التحديات أمام الحكومة السودانية

حمدوك يبحث هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة التحديات أمام الحكومة السودانية

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

شبكة عيون الإخبارية