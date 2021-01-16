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بيان من نقابة البيطريين بشأن أطباء أسيوط الأربعة

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بيان من نقابة البيطريين بشأن أطباء أسيوط الأربعة بيان من نقابة البيطريين بشأن أطباء أسيوط الأربعة

مصراوي Masrawy

10:41 م السبت 16 يناير 2021

كتب- أحمد مسعد:

علقت النقابة العامة للأطباء البيطريين، على تفتيش عيادات أربعة أطباء بيطريين في محافظة أسيوط، واحتجازهم لعدة ساعات بقسم الشرطة ثم عرضهم على النيابة العامة والتي أخلت سبيلهم، بتهمة عدم استكمال التراخيص اللازمة.

وقال بيان للنقابة اليوم السبت، إن مجلس النقابة العامة يتقدم بالاعتذار للأطباء البيطريين وأسرهم عن ما أصابهم جراء هذه الأحداث.

وأوضحت النقابة أنه فور نشر أحد الأطباء البيطريين الأربعة تفاصيل ما حدث معهم وتعنت لجنة التفتيش المشكلة من مديرية الطب البيطري بأسيوط، تم التواصل معه للوقوف على ملابسات الموضوع، والتواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية حيث توجه الدكتور خالد سليم النقيب العام، واجتمع مع الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعدد من قيادات الهيئة.

وأكد النقيب العام، عدم قبول إهانة أي طبيب بيطري، مؤكدًا تفعيل اللجنة الثنائية المختصة بتعديل اشتراطات التراخيص للمنشآت البيطرية وإلغاء أي تعقيدات بها وخاصة فيما يخص موافقات الأحياء.

وأعلنت النقابة في بيانها اتخاذ 5 قرارات كالتالي:

1- تكليف الدكتور حسن ذكي عضو مجلس النقابة العامة، بالاجتماع بالأطباء البيطريين المضارين لتأكيد مساندة النقابة العامة لهم وتقديم كافة أنواع الدعم لهم.

2- تحويل الموضوع للتحقيق في النقابة العامة للأطباء البيطريين.

3- تكليف الشئون القانونية بالنقابة العامة لمتابعة القضايا مع الأطباء البيطريين الأربعة.

4- التواصل من قبل النقيب العام مع اللواء رئيس الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية، وتحديد موعد اجتماع عاجل يوم الاثنين القادم لتأكيد أن عدم اتمام التراخيص هي مجرد مخالفة إدارية عقوبتها الإغلاق الإداري من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ولا تستدعي التدخل من قبل شرطة المسطحات وما يتبع ذلك من إجراءات منها الإحالة إلى النيابة.

5- انعقاد اجتماع اللجنة الثنائية بين النقابة العامة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لمناقشة تعديل إجراءات التراخيص للمنشات الطبية البيطرية يوم الثلاثاء المقبل.​

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