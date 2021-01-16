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‏السفارة الأمربكية بليبيا ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية الليبية

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‏السفارة الأمربكية بليبيا ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية الليبية ‏السفارة الأمربكية بليبيا ترحب بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية الليبية

مصراوي Masrawy

10:31 م السبت 16 يناير 2021

وكالات

رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، مساء السبت، بالتقدم الذي أحرزته اللجنة الاستشارية لمنتدى الحوار السياسي الليبي نحو اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة. ويعكس عملهم المطالب الواضحة للشعب الليبي بأنّه آن الأوان لتجاوز الصراع والفساد الذي سهله الوضع الراهن.

ودعت السفارة في تغريدة لها عبر تويتر، جميع الأطراف إلى العمل بشكل عاجل وبحسن نية من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي لتشكيل حكومة موحدة جديدة، ستكون مهمتها إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، وتوفير الخدمات العامة، وإدارة وتوزيع ثروات ليبيا بشفافية لصالح جميع المواطنين.

وقالت: "يتعيّن على الشعب الليبي والمجتمع الدولي استخدام جميع الأدوات المتاحة لمنع أي محاولات لعرقلة هذا الانتقال السياسي".

وأثنت على الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، لقيادتها الاستثنائية والتزامها بمساعدة ليبيا على تحقيق مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا

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