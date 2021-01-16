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26 يناير.. موعد تجديد حبس مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة الإتجار في البشر

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26 يناير.. موعد تجديد حبس مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة الإتجار في البشر 26 يناير.. موعد تجديد حبس مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة الإتجار في البشر

مصراوي Masrawy

10:30 م السبت 16 يناير 2021

كتب - محمود السعيد:

قال المحامي محمود السويفي، محامي مودة الأدهم، أن موعد تجديد حبس مودة الأدهم وجنين حسام، في قضية اتهامهما بالإتجار في البشر يوم 26 يناير الجاري.

وأضاف "السويفي" في تصريحات إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن قاضي المعارضات بمحكمة العباسية قرر الخميس الماضي حبس مودة الأدهم وحنين حسام 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهما بالاتجار بالبشر.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت الثلاثاء الماضي ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامها بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن لهم أنهم في غضون عامي 2019، و2020 بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة أن المتهمتين الأولى والثانية:

1- اعتديتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على المعلومات وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء _الي وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقوا فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

2- قامتا بإنشاء وادارة و استخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف الي ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أما باقي المتهمين فساعدوهما على ارتكاب تلك الجرائم وإدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

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