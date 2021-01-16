قمة بيضاء بين الهلال والأهلي.. الشباب يضغط بقوة ..الاتحاد يتكبد هزيمته الأولى بعد 12 مباراة

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"سبق" تقرأ حصاد الجولة 13 من دوري المحترفين

كما كان متوقعًا الإثارة والندية والتشويق كانت حاضرة في منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال النتائج المثيرة والأرقام المميزة وهي ما تميزه عن أقرانه من الدوريات العربية والقارية من حيث قوة المنافسة داخل الدوري وقوة أسماء اللاعبين وأيضا شعبية الأندية والميزانيات الكبيرة.

قراءة في النتائج (أصحاب الأرض لا ينتصرون)

التعادل السلبي سيد الموقف في قمة مباريات الجولة والتي جمعت الهلال حامل اللقب ومضيفه الأهلي لتبقى الصدارة على حالها هلالية والأهلي ثالثًا، وواصل الشباب نتائجه المميزة بتحقيقه فوزًا كبيرًا على ضيفه العين بثلاثية جعلته يضيق الخناق ويهدد صدارة الهلال بتقليص الفارق لنقطة واحدة في جدول الترتيب، وتواصلت صحوة وصيف النسخة الأخيرة النصر بوصوله للفوز الثالث تواليًا والرابع في آخر خمس جولات تقدم من خلال الفريق نحو المركز العاشر إثر فوزه على مضيفه الرائد بهدف دون رد لتواصل معاناة الفريق في سلم الترتيب كونه لم يعرف الفوز في آخر 8 مباريات.

وتعرض الاتحاد لخسارة غير متوقعة أمام ضيفه أبها بهدف دون رد سجله متصدر قائمة هدافي الدوري السويدي كارلوس ستراندبيرغ ليقود فريقه إلى الانتصار الثالث على التوالي في المسابقة وصعوده للمركز السادس مكبدًا العميد خسارته الثانية هذا الموسم والتي حرمته من الارتقاء لثالث الترتيب، وعاد التعاون بفوز ثمين من ميدان الفتح ارتقى من خلاله لرابع الترتيب بينما بقي الأخير في المركز الحادي عشر، وحسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مواجهة الفيصلي والاتفاق ليضيف كل فريق نقطة لرصيده أبقت القادسية ثامنًا والفيصلي بالمركز الثاني عشر، وفرض الباطن نتيجة التعادل على ضيفه الاتفاق في الوقت القاتل عن طريق الأنغولي فابيو أبرو بتسجيله هدفًا ثمينًا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، وخيم التعادل السلبي على مواجهة ضمك متذيل الترتيب مع ضيفه الوحدة السابع في الجدول.

أرقام الجولة

شهدت الجولة إقامة 8 مباريات لم يحقق فيها أصحاب الأرض أي انتصار، مقابل أربعة انتصارات للضيوف، ومثلها حضر التعادل، وتم تسجيل 14 هدفًا بمعدل 1.75 هدف في المباراة الواحدة، وحافظت 7 أندية على نظافة شباكها.

احتسب قضاة الجولة 8 ركلات جزاء سجلت منها ثلاثة وأهدرت الباقي عن طريق عمر السومة (الأهلي) سحيمان النابت (التعاون) وسفيان بن دبكة (الفتح) ونيمانيا نيكولتش(الرائد) كريم عواضي (أبها).

وتم إشهار 31 بطاقة ملونة في الجولة الثالثة عشرة منها اثنتان حمراوان، حيث شهدت مباراة الرائد والنصر 6 بطاقات ملونة جميعها لصالح الرائد، فيما حصل لاعب الوحدة نايف كريري ولاعب الاتحاد سعود عبدالحميد على البطاقة الحمراء.

أرقام الأندية

لم يسبق لنادي الهلال التعرض لأربعة تعثرات متتالية منذ بداية عهد المحترفين للدوري السعودي وهو ما حدث بعد تعادله بلا أهداف أمام الأهلي.

التعادل أمام الأهلي جعل الهلال يصل للمباراة 24 خارج أرضه في دوري المحترفين السعودي لم يتذوق فيها طعم الخسارة إلا مرة واحدة فقط (ف 15 ت 8 خ 1) والخسارة الوحيدة في هذه السلسلة جاءت على يد الأهلي (2-1 في أغسطس 2020).

الأهلي لا يعرف الفوز في آخر 3 مباريات خاضها في الدوري حصيلتها خسارتان وتعادل وهي لم تحدث مع الفريق في المواسم القليلة الماضية.

تعادل الأهلي والهلال هو العاشر بينهما في دوري المحترفين في25 لقاء جمع الفريقين انتصر الهلال 11 مرة والأهلي 4 مرات.

النصر يصل لفوزه الـ20 على الرائد في دوري المحترفين من أصل 25 لقاء جمع بينهما فيما حضر التعادل 4 مرات وسجل الرائد فوزًا وحيدًا.

تلقى الاتحاد 11 هدفًا في مرماه فقط في 13 مباراة هذا الموسم في دوري المحترفين السعودي أقل عدد للفريق بعد 13 جولة من موسم في المنافسة منذ موسم 2010 / 2011 (9 أهداف بعد 12 مباراة).

خسر الاتحاد مباراته الأولى في آخر 12 مباراة في دوري المحترفين السعودي (ف 5 ت 6) أطول سلسلة لأي فريق دون خسارة في المنافسة حاليًا.

تعادل الوحدة وضمك هو الأول تاريخيًا بين الفريقين في دوري المحترفين بعد 3 مباريات جمعت بينهما حسم الوحدة اثنين منها لمصلحته.

التعاون يساوي الكفة مع الفتح بعدد الانتصارات في مواجهات الفريقين بدوري المحترفين بوصوله للفوز الـ7 في 21 مباراة حضر فيها التعادل 7 ومثلها انتصر الفتح.

أبها يفك الشراكة مع الاتحاد بعدد الانتصارات في لقاءات الفريقين بوصوله للفوز الثالث في 5 مباريات جمعت بينهما في دوري المحترفين مقابل فوزين للعميد.

التعادل صاحب حصة الأسد في مواجهات الاتفاق والباطن بدوري المحترفين بـ3 تعادلات وفوزين لكل فريق في 7 مباريات جمعت بينهما.

7 تعادلات حصيلة لقاءات الفيصلي والقادسية من أصل 13 مباراة النصر كان حليف الفيصلي 5 مرات ومرة وحيدة للقادسية.

بـ 22 هدفًا الشباب في صدارة قائمة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف في الدوري، يليه الفتح بـ21 هدفًا ومن ثم الهلال 20 هدفًا.

دفاع التعاون الأقوى حيث لم تستقبل شباكه سوى 7 أهداف في 13 جولة يليه الهلال بـ8 أهداف والاتحاد بـ11 هدفًا.

أرقام اللاعبين

السويدي كارلوس ستراندبيرج لاعب أبها في صدارة قائمة الهدافين برصيد 10 أهداف يليه الأنغولي فابيو أبرو برصيد 9 أهداف.

- حسن العمري لاعب القادسية في صدارة الهدافين المحليين برصيد 7 أهداف

بصناعة 6 أهداف عبدالله الحمدان ويوسف الجبلي في صدارة قائمة الأكثر صناعة للأهداف بعد مضي 13 جولة من دورينا.

بعد 13 جولة مهاجم الشباب عبدالله الحمدان يسجل أول أهدافه هذا الموسم.

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