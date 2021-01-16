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تجدد الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون الأمن المثير للجدل

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تجدد الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون الأمن المثير للجدل تجدد الاحتجاجات في فرنسا ضد قانون الأمن المثير للجدل

مصراوي Masrawy

10:02 م السبت 16 يناير 2021

باريس - (د ب أ)

تظاهر الآلاف في شوارع العاصمة الفرنسية باريس، ومدن أخرى احتجاجًا على قانون الأمن المقترح المثير للجدل.

وشهدت العاصمة باريس خروج مسيرة باتجاه ساحة الباستيل شرق المدينة، وذلك على الرغم من الطقس السيئ .

وقالت شرطة باريس إنها تدخلت بالقرب من المسيرة لمنع تحولها إلى حفل صاخب غير مصرح به، مشيرة إلى أنها أصدرت إخطارات جزائية لمنظمي المسيرة.

وتقول الفرنسية إن التشريع المقترح سيوفر حماية أفضل للشرطة.

وعلى وقع الاحتجاجات المتكررة، يجري المسؤولون مراجعة للمادة 24 المثيرة للجدل من قانون الأمن المقترح ، والتي من شأنها أن تحد من الحق في التقاط تسجيلات لضباط الشرطة أثناء تأديتهم عملهم.

ويطالب نشطاء بشطب هذه الفقرة بالكامل، كما يتضمن القانون بنودا أخرى تعرضت لانتقادات شديدة، ومنها توسيع نطاق المراقبة الشرطية عبر الفيديو في المظاهرات باستخدام الطائرات المسيرة.

وشهد العام الماضي خروج احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد ضد القانون المقترح.

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مصراوي Masrawy

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