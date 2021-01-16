أخبار عاجلة

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا -
فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ارتفاع وفيات لقاح كورونا في النرويج إلى 29 شخصًا

Print
ارتفاع وفيات لقاح كورونا في النرويج إلى 29 شخصًا ارتفاع وفيات لقاح كورونا في النرويج إلى 29 شخصًا

مصراوي Masrawy

10:01 م السبت 16 يناير 2021

أوسلو - (د ب أ)

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن النرويج سجلت 29 وفاة بشكل إجمالي بين أشخاص فوق سن الخامسة والسبعين ممن تلقوا الجرعة الأولى للقاح .

وأضافت الوكالة أن ذلك يثير تساؤلات حول الفئة العمرية التي يجب استهدافها في برامج التطعيم الوطنية.

وحتى يوم أمس الجمعة، كان لقاح "فايزر/بيونتيك" هو الوحيد المتاح في النرويج.

ونقلت بلومبرج عن هيئة الأدوية النرويجية أن جميع الوفيات المسجلة تعود لأشخاص من كبار السن ممن يعانون من مشكلات صحية خطيرة.

وأضافت أن معظم الأشخاص تعرضوا للآثار الجانبية المتوقعة للقاح، مثل الغثيان والقيء والحمى والآثار الموضعية في موقع الحقن.

وكانت شركة فايزر للأدوية قالت في بيان إن "فايزر/بيونتيك" تعمل مع الهيئة التنظيمية النرويجية للتحقق من أسباب تلك الوفيات في النرويج.

وقالت الشركة إن عددد تلك الوقائع لا يثير القلق حتى الآن وهي ضمن المتوقع.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى العزل بأسوان

وفاة 5 مصابين بفيروس كورونا في مستشفى العزل بأسوان

شبكة عيون الإخبارية