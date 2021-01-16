أخبار عاجلة

أسعار النفط تستقر عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية -
"التعليم المستمر" يكرم "الحارثي" لجهوده في تحكيم الدروس العلمية -
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
"التموين" تفتتح مكتب السجل التجاري النموذجي بمنطقة شمال القاهرة -
رئيس الوزراء العراقي: الرد على من سفك دماء العراقيين سيكون قاسيا -
فاوتشي: سلالة كورونا الجديدة التي ظهرت في بريطانيا توجد في 20 ولاية أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

لخروج عربة عن القضبان.. توقف قطار "الإسكندرية" في طنطا

Print
لخروج عربة عن القضبان.. توقف قطار "الإسكندرية" في طنطا لخروج عربة عن القضبان.. توقف قطار "الإسكندرية" في طنطا

مصراوي Masrawy

10:05 م السبت 16 يناير 2021

الغربية-مروة شاهين:

شهدت محطة السكة الحديد في طنطا خروج مفاجئ لعربة قطار "القاهرة الإسكندرية رقم ٩٢٧ ، vip" عن القضبان، وتوقف حركة القطار.
انتقل المقدم إبراهيم سمير قحيف رئيس مباحث السكة بطنطا والعقيد أيمن بريك مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى فرق الطوارئ وقيادات محطة السكة الحديد بطنطا، وجرى إيقاف حركة القطارات باتجاه الاسكندرية.
جرى استدعاء اوناش السكة الحديد لرفع العربة الثانية وتسيير القطار إلى جانب معاينة خطوط السكة الحديد بتلك المنطقة التي شهدت الحادث الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الركاب.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

البداية بـ"صفط تراب".. "البيئة": إطلاق حملة نموذج القرية المصرية المتوافقة بيئيًا

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

الخارجية: الإفراج عن مركب صيد على متنه 35 مصريا بعد دخوله المياه الإقليمية السعودية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصرع فتاة سقط عليها "مواد تكسير بناء من الطابق الـ11" في القليوبية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

مصر وتونس تبحثان تعزيز التنسيق داخل المحافل الدولية والإقليمية

شبكة عيون الإخبارية