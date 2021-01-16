لخروج عربة عن القضبان.. توقف قطار "الإسكندرية" في طنطا

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مصراوي Masrawy

الغربية-مروة شاهين:

شهدت محطة السكة الحديد في طنطا خروج مفاجئ لعربة قطار "القاهرة الإسكندرية رقم ٩٢٧ ، vip" عن القضبان، وتوقف حركة القطار.

انتقل المقدم إبراهيم سمير قحيف رئيس مباحث السكة بطنطا والعقيد أيمن بريك مفتش مباحث النقل والمواصلات بوسط الدلتا إلى مكان الحادث، بالإضافة إلى فرق الطوارئ وقيادات محطة السكة الحديد بطنطا، وجرى إيقاف حركة القطارات باتجاه الاسكندرية.

جرى استدعاء اوناش السكة الحديد لرفع العربة الثانية وتسيير القطار إلى جانب معاينة خطوط السكة الحديد بتلك المنطقة التي شهدت الحادث الذي لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الركاب.