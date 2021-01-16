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لجنة المنشطات تفحص لاعبي الاتحاد قبل مواجهة العين

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لجنة المنشطات تفحص لاعبي الاتحاد قبل مواجهة العين لجنة المنشطات تفحص لاعبي الاتحاد قبل مواجهة العين

لجنة المنشطات تفحص لاعبي الاتحاد قبل مواجهة العين

حضر وفد من لجنة الرقابة على المنشطات اليوم السبت في تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، الذي يستعد لمواجهة نظيره العين يوم الثلاثاء القادم ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحرص وفد اللجنة على اختيار مجموعة من لاعبي الفريق الغربي لإجراء الفحص، في عمل روتيني، تؤديه لجنة الرقابة على المنشطات من فترة إلى أخرى وسط لاعبي الأندية.

ميدانيًّا، ووسط متابعة إدارية، استأنف الفريق الكروي الأول تحضيراته استعدادًا لملاقاة العين دوريًّا الثلاثاء المقبل. ووجّه الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي اللاعبين الذين شاركوا في اللقاء الماضي أمام أبها يوم الخميس الماضي لتأدية تدريبات استرجاعية، فيما اشتمل مران باقي العناصر على تدريبات لياقية وفنية.

وطبّق كاريلي خلال المران مجموعة من التعليمات والجُمل الفنية التي سيعتمدها خلال مواجهة مضيفه العين في افتتاح مباريات الجولة المقبلة من الدوري المحلي.لجنة المنشطات الاتحاد لجنة الرقابة على المنشطات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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