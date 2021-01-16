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شرطة الأمن العام في طهران تعلن تفكيك لبيع الأسلحة عبر الانترنت

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شرطة الأمن العام في طهران تعلن تفكيك شبكة لبيع الأسلحة عبر الانترنت شرطة الأمن العام في طهران تعلن تفكيك لبيع الأسلحة عبر الانترنت

مصراوي Masrawy

09:40 م السبت 16 يناير 2021

طهران - (أ ش أ):
أعلن رئيس شرطة الأمن العام بطهران العميد علي ذو القدري، اليوم السبت، تفكيك لبيع الأسلحة عبر الإنترنت، وضبط ألفي قطعة سلاح صيد واعتقال 4 أشخاص من أفراد الشبكة.
ونقلت قناة " اليوم" ، عن ذو القدري، قوله، إنه: "في إطار تنفيذ خطة التعامل بحزم مع المخلين بالنظام والأمن في الفضاء السيبراني، رصد منتسبو مركز عمليات شرطة الأمن العام نشاطات لعصابة بيع السلاح عبر الإنترنت".
وأضاف : "أنه من خلال التحقيقات تبين أن عناصر هذه الشبكة جهزوا مؤخرا كمية كبيرة من أسلحة الصيد و أخفوها في مخابئهم، وأن منتسبي الأمن بدأوا عمليات المراقبة للكشف عن أعضاء العصابة".
وتابع: "تمت مراقبة تحركات المتهمين على مدار الساعة، ونجح رجال الشرطة بعد أسبوع من تحديد مكان اختبائهم، ومهاجمتهم والقبض عليهم وضبط قطع الأسلحة"، موضحا في الوقت ذاته أنه تم إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة.

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