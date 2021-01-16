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اعتقال 5 أشخاص في مظاهرات ضخمة بوسط فيينا ضمت 10 آلاف مشارك

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اعتقال 5 أشخاص في مظاهرات ضخمة بوسط فيينا ضمت 10 آلاف مشارك اعتقال 5 أشخاص في مظاهرات ضخمة بوسط فيينا ضمت 10 آلاف مشارك

مصراوي Masrawy

09:39 م السبت 16 يناير 2021

فيينا - (أ ش أ):

اعتقلت الشرطة النمساوية مساء اليوم 5 من مثيري الشغب خلال مظاهرات ضخمة في وسط فيينا شارك فيها 10 الاف شخص من رافضي قرارات بشان قيود كورونا وتمديد الإغلاق العام.

وأكد المتحدث باسم الشرطة ماركوس ديتريش في تصريح اليوم السبت أن المظاهرات بدأت بشكل سلمي ثم اندلعت اضطرابات ووقعت مصادمات مع متظاهرين مشيرا الى ان المنظمين كانوا يخططون لمشاركة 50 الف شخص.

وأوضح المتحدث أن المشاركين يمثلون عناصر اليمين المتطرف الرافضين لتدابير كورونا، حيث تخلوا عن الكمامات ومسافات الأمان.

وكانت الشرطة النمساويه أعلنت حالة الاستنفار الأمني - أمس - تحسبا لهذه المظاهرات، حيث فاقت أعداد رجال الأمن اعداد المتظاهرين.

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مصراوي Masrawy

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