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إيطاليا تسجِّل 16130 إصابة بـ"كورونا" ولوكسمبورغ 135 حالة

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إيطاليا تسجِّل 16130 إصابة بـ"كورونا" ولوكسمبورغ 135 حالة إيطاليا تسجِّل 16130 إصابة بـ"كورونا" ولوكسمبورغ 135 حالة

إيطاليا تسجِّل 16130 إصابة بـ

سجّلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 16130 إصابة و475 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت الصحة الإيطالية في بيان اليوم إلى أن إجمالي الإصابات تجاوز 2.369.000 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 81800 حالة.

كما سجلت لوكسمبورغ 135 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ اليوم إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 48765 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 552 حالة.

وسجلت اليونان 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) و 20 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت منظمة الصحة اليونانية في بيان اليوم، إلى أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 148370 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات 5441 حالةً.لوكسمبورغ إيطاليا الجديد اليونان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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