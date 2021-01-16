رئيس لجنة الحكام: ليس هناك ركلة جزاء للهلال أمام الأهلي

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أكد الإسباني فيرناندو تيرساكو، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، صحة قرار الحكم ماجد الشمراني بعدم احتساب ركلة جزاء للهلال أمام أهلي جدة.

وقال تريساكو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" اليوم: "يجب أن نعتبر أن ركلة الجزاء هي أعلى عقوبة في كرة القدم؛ لذلك يجب أن يكون الحكم متأكدًا بنسبة 100% قبل اتخاذ هذا القرار".

وتابع: "حالة مهاجم الهلال صالح الشهري أمام لاعب الأهلي لوبومير فييسا ليست (بيضاء أو سوداء)؛ فكلا اللاعبين ارتكب خطأ":

وأضاف: "إذ حاول المدافع إبعاد الكرة لكنه ركل رِجل المهاجم بلا مبالاة، والمهاجم توجه إلى قدم المدافع ليحصل على الخطأ كما حجز على قدم لاعب الأهلي بخطورة لرفعه قدمه بهذا الشكل؛ لذلك ليس رأيي فقط بل إن كبار مستشاري الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم يرون أنها ليست ركلة جزاء".

وكانت لقطة احتكاك صالح الشهري مع لاعب الأهلي ليوبومير فيجسا عند الدقيقة الـ93 قد فجرت جدلاً في الأوساط الرياضية؛ إذ أمر الحكم بمواصلة اللعب، وعدم احتساب ركلة جزاء للهلال بعد العودة لتقنية الفيديو.

الجدير ذكره أن إدارة الهلال طالبت مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم باتخاذ خطوات عاجلة لحفظ حقوق الأندية، والحد من اللغط حيال القرارات التحكيمية في الدوري، وذلك في بيان أصدرته بعد مباراة الأمس أمام الأهلي، التي انتهت بنتيجة التعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.الهلال الأهلي لجنة الحكام الدوري السعودي للمحترفين الاتحاد السعودي لكرة القدم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين