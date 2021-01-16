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جثة في مصرف.. بائع يقتل ابنته بسبب الغياب عن المنزل بالقليوبية

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جثة في مصرف.. بائع يقتل ابنته بسبب الغياب عن المنزل بالقليوبية جثة في مصرف.. بائع يقتل ابنته بسبب الغياب عن المنزل بالقليوبية

مصراوي Masrawy

09:22 م السبت 16 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على بائع ذبح ابنته وترك جثتها فى مصرف لاعتيادها الغياب عن المنزل بالقليوبية.

تلقى مركز قليوب، بلاغا بالعثور على جثة ربة منزل، 21 سنة، مُقيمة دائرة المركز، ملقاة بأحد الطرق بدائرة المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن القليوبية إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها بائع متجول 48 سنة مُقيم بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه , بمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة لاعتيادها الغياب عن المنزل.

وقرر المتهم بقيامه باصطحابها إلى خارج المنزل بزعم التحدث معها وعقب وصولهما لمكان العثور على الجثة قام بالإجهاز عليها وطرحها أرضاً والتعدي عليها بسلاح أبيض "سكين" أعده مسبقاً مُحدثاً إصابتها التي أودت بحياتها وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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