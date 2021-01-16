"ملحمة نكسون".. كتاب جديد للباحث الليبي أبو القاسم عمر

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

صدر للكاتب الدكتور أبوالقاسم عمر راجح، الباحث الليبي، كتاب جديد بعنوان "ملحمة نيكسون.. أسطورة رئيس لا يُنسى" عن مركز إبن العطار للتراث والنشر بالقاهرة، حيث يتناول الكتاب حياة أول رئيس أمريكي قدّم استقالته من رئاسة الولايات المتحدة تحت ضغط فضيحة "ووتر جيت".

ويسلط الكتاب الضوء على نشأة أمريكا وكيف أصبحت قوة كبرى، ودوافعها السياسية للهيمنة والاحتواء، وصراعها مع القوى الدولية الأخرى كروسيا والصين، وارتباطها فكريًا وسياسيًا ببريطانيا، وموقفها من العرب والمسلمين.

ويتناول الكتاب الصراع على السلطة وأدواته في البيت الأبيض، وموقف الإعلام والسينما الأمريكية من الرئيس نيكسون، كما يتناول أهم القضايا الشائكة والتي يستمر تأثيرها في العالم الى يومنا هذا ومنها الطاقة، والقضية الفلسطينية، والخليج العربي، والصعود الصيني، والصراع مع روسيا، كما يتناول الكتاب مدى تأثير إرث الرئيس نيكسون الفكري في السياسة الأمريكية فهو عرّاب الأسماء الأمريكية المهمة كهنري كيسنجر وزير الخارجية الأسبق، وجورج بوش، وكاسبر واينبيرجر وألكسندر هيج، وغيرهم.

وفي فصول الكتاب، يخصص الكاتب فصلاً عن العلاقة الأمريكية الليبية، فنيكسون هو أرفع مسئول أمريكي زار ليبيا حين كان يشغل منصب نائب الرئيس الجنرال دوايت أيزنهاور، كما يخصص فصلاً لحوار مع حفيد الرئيس نيكسون الذي التقاه الكاتب في القاهرة خلال ندوة سياسية حول المشكلة الليبية.

كما تناول الكتاب شغف الرئيس نيكسون بقراءة الأدب العالمي، وتماهيه مع شخصيات شكسبير وحبه للأماكن التاريخية وولعه بها من أهرامات مصر إلى سور الصين العظيم، ويخلص الكتاب إلى أنه قد فات الأوان لإقامة علاقات صداقة حقيقية بين العرب وأمريكا، فأمريكا اختارت أصدقائها وحلفائها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كما أن الرهان على ضعف أمريكا وتراجعها في المستقبل القريب هو ضرب من التنجيم، لذا سيعاني العرب كثيرًا.

ويقترب هذا الكتاب في أسلوبه وعرضه من الكاتب "إيرك لوران" في كتاب "ذاكرة ملك" عن ملك المغرب الحسن الثاني، فالكتاب الجديد يصل في مقدمته وتناوله لحياة الرئيس نيكسون من "النصوص الإبداعية" المفرطة في الدهشة، فهذا الكتاب هو الأكثر ندرة بين المؤلفات الحديثة من حيث الشمولية والعمق في ثناياه عن رئيس غير عادي، ويذهب الكتاب في سرده عبر الأساطير والحقائق ليعطي للقارىء خلاصة عن ذاكرة أمريكا وطفراتها ويقدم صورة عن تفاصيل أمريكية بفكر وعيون عربية ثاقبة، ويعرفنا على جوانب يكشف عنها لأول مرة.

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