بينهم منتج سينمائي.. تفاصيل مصرع 3 أشخاص في حادث مروع بمحور 26 يوليو

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي:

توفي 3 أشخاص، إثر اصطدام سيارتهم بالحاجز الخرساني بالحاجز الخرسانى لمحور 26 يوليو فى الاتجاه من ميدان لبنان وصولا إلى مدينة 26 أكتوبر.

وتلقت شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا بوقوع حادث مرورى على محور 26 يوليو، وعلى الفور تم إبلاغ رجال المرور وانتقلوا إلى المكان، وتم رفع حطام الحادث، ونقلت سيارة إسعاف المتوفين والمصاب إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتبين من التحريات اصطدام سيارة ملاكى بسور المحور الخرسانى بسبب السرعة الزائدة، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص بينهم منتج سينمائي وأصيب شخص آخر ونقلوا إلى المستشفى.

وصرحت النيابة بدفن المتوفين.