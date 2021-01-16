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تفريغ 29 ألف طن ذرة وتداول 25 سفينة في ميناء دمياط

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تفريغ 29 ألف طن ذرة وتداول 25 سفينة في ميناء دمياط تفريغ 29 ألف طن ذرة وتداول 25 سفينة في ميناء دمياط

مصراوي Masrawy

09:09 م السبت 16 يناير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:
شهدت هيئة ميناء دمياط تداول 15 سفينة لحاويات وبضائع، اليوم السبت، في الوقت الذي تضمنت فيه حركة الصادر من البضائع 900 طن أسمنت و16361 طن يوريا و11867 طن فوسفات.
وأعلنت الهيئة، في بيان لها، أن حركة الوارد من البضائع شملت 29269 طن ذرة، و500 طن خشب زان و2225 طن صودا، و2880 طن فول و6508 طن قمح. ‎
أضافت الهيئة، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغت 107957 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 107590 طنا.
كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2576 طن قمح، إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2861 شاحنة.

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