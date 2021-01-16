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متحدث الرئاسة: تنظيم مونديال اليد تجسيد لنجاح رغم أزمة كورونا

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متحدث الرئاسة: تنظيم مونديال اليد تجسيد لنجاح مصر رغم أزمة كورونا متحدث الرئاسة: تنظيم مونديال اليد تجسيد لنجاح رغم أزمة كورونا

مصراوي Masrawy

08:25 م السبت 16 يناير 2021

(مصراوي):

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن جائحة كورونا تحدي كبير ليس على بل العالم كله، وكانت اختبار كبير جدًا على كافة إمكانيات دول العلم كله والدولة المصرية، مضيفًا أن مصر أثبتت صمودًا وتنظيمًا عاليًا في التعامل مع الجائحة بإشادة العالم أجمع.

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، تنظيم بطولة لكرة اليد تجسيد للنجاح الذي تم للتعامل مع الجائحة، ومنذ اندلاع الجائحة لم يتم تنظيم بطولة بهذا الحجم، وهذا التنظيم تجسيد لنجاح الدولة المصرية في التعامل مع كورونا، وتداعياتها ليس فقط على المستوى الاجتماعي والطبي والاقتصادي.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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