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مصدر بـ"السياحة والآثار" يوضح سبب عدم إعلان الكشف الأثري الجديد في مؤتمر صحفي

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مصدر بـ"السياحة والآثار" يوضح سبب عدم إعلان الكشف الأثري الجديد في مؤتمر صحفي مصدر بـ"السياحة والآثار" يوضح سبب عدم إعلان الكشف الأثري الجديد في مؤتمر صحفي

مصراوي Masrawy

08:19 م السبت 16 يناير 2021

(مصراوي):

قالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، إن الوزارة اكتفت بإعلان تفاصيل الكشف الأثري الجديد في سقارة، الذي أعلن عنه مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، صباح اليوم، ورفضت إعلان تفاصيل الكشف من خلال مؤتمر صحفي، كما هو متبع.

وأكدت المصادر لـ"مصراوي"، أن سببين وراء عدم تنظيم مؤتمر صحفي، الأول تفشي ، بالإضافة إلى استمرار أزمة الصحفيين والدكتور خالد العناني وزير السياحة، التي اندلعت في المؤتمر الصحفي السابق بسقارة يوم 14 نوفمبر الماضي.

وأكد الدكتور زاهي حواس، أن البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، التي تعمل برئاسته في منطقة آثار سقارة بجوار هرم الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة من الدولة القديمة، عثرت على اكتشافات أثرية هامة تعود إلى الدولة القديمة والحديثة والعصور المتأخرة.

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