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الخرابشة : 12% تعرضوا لعدوى الكورونا في الأردن

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الخرابشة : 12% تعرضوا لعدوى الكورونا في الأردن الخرابشة : 12% تعرضوا لعدوى الكورونا في الأردن

فحص كورونا - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور الخرابشة، إن هنالك حوالي 4.5 مليون شخص لن يكونوا مستهدفين أو بحاجة للتطعيم حاليا..

وأضاف الخرابشة، الجمعة، أنه يبقى هنالك حوالي 6,268,000 من السكان بحاجة للتطعيم ويخضعون لنظام الأولويات، وباحتساب حدوث 1,300,000 حالة عدوى في الأردن بين مثبتة ومقدّرة (حسب مسح الأجسام المضادة الذي أجرته الوزارة وقدّر نسبة العدوى بحوالي 8%من السكان).

وأوضح أن نسبة من تعرضوا للعدوى تقدر بـ 12%. ولذلك لا زلنا بعيدين عن تحقيق نسبة مناعة مجتمعية كافية لاحتواء تسارع انتقال العدوى تقدر عالميا بحوالي 70% على الأقل، ولذلك يعوّل على تسريع برنامج التطعيم حتى نصل إلى تحقيق هذه النسبة وأعتقد أنه يصعب الوصول إليها قبل مرور سنتين على الأقل من تطبيق برنامج التطعيم سواء في الأردن أو في معظم دول العالم مع الأخذ بالاعتبار استمرار فاعلية المطاعيم.

وأشار الى أن نسبة الأطفال من هم دون 16 سنة من العمر تساوي حوالي 35% من السكان أي حوالي 3768000 طفل لن يكونوا مستهدفين بالتطعيم، ويقدّر عدد الحوامل ومن يخططن للحمل خلال الثلاثة شهور القادمة والمرضعات بحدود نصف مليون إمرأة وهنّ أيضاً غير مستهدفات بالتطعيم، وعدد المصابين المعروفين بالعدوى حوالي 300,000.

وبين أن عدد المقدر إصابتهم بالعدوى وغير المعروفين حوالي مليون على الأقل. وهؤلاء يصعب التعرف عليهم ما لم يتم إجراء فحص الأجسام المضادة لكل شخص قبل التطعيم وهذا الإجراء مكلف وغير عملي وستكون هذه الفئة خاضعة لأولويات التطعيم.

جي بي سي نيوز

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شبكة عيون الإخبارية