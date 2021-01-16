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مناقشة قانون المرور الجديد.. ننشر جدول أعمال اللجان النوعية بالبرلمان الأحد

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مناقشة قانون المرور الجديد.. ننشر جدول أعمال اللجان النوعية بالبرلمان الأحد مناقشة قانون المرور الجديد.. ننشر جدول أعمال اللجان النوعية بالبرلمان الأحد

مصراوي Masrawy

08:13 م السبت 16 يناير 2021

(مصراوي):

تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، عددًا من الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطة عملها، ومشروعات القوانين المحالة من .

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، بينما تناقش لجنة الدفاع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

كما تناقش لجنة الطاقة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، وهو ما ستناقشه لجنة النقل أيضًا والتي ستبحث رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي.

بينما تناقش لجنة الإسكان خطة عملها اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

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مصراوي Masrawy

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