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وزير الإعلام ينعى المذيع السعودي فهد الحمود

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وزير الإعلام ينعى المذيع السعودي فهد الحمود وزير الإعلام ينعى المذيع السعودي فهد الحمود
قال: خدم المهنة بتفانٍ وإخلاص

وزير الإعلام ينعى المذيع السعودي فهد الحمود

نعى وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف ماجد بن عبدالله القصبي، المذيع السعودي السابق فهد بن ناصر الحمود الذي وافته المنية بعد مسيرة طويلة في العمل الإعلامي المميز بهيئة الإذاعة والتلفزيون ، مسطرة بالإنجازات والعطاءات.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" قال فيها: "ببالغ الحزن والأسى؛ أنعي الأستاذ المذيع فهد الحمود، الذي وافته المنية بعد سنوات من العطاء والإبداع للإذاعة والتلفزيون، حيث خدم خلالها المهنة بتفانٍ وإخلاص.

وقال في ختام تغريدته: "أدعو الله تعالى أن يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفور انتشار خبر وفاة "الحمود" انطلق هاشتاق على منصة "تويتر" تصدر الترند العالمي، أشاد مغردون خلاله بمسيرة الراحل ورحلة العطاء الذي توجهها بحسن الخلق والنزاهة والعمل الإعلامي المميز عبر شاشات السعودية.وزير الإعلام ماجد القصبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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