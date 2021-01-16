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"عزاء بعد 3 سنوات".. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم -صور

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"عزاء بعد 3 سنوات".. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم -صور "عزاء بعد 3 سنوات".. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في الفيوم -صور

مصراوي Masrawy

07:55 م السبت 16 يناير 2021

الفيوم – حسين فتحى:
نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى في عزبة حبيبة التابعة لقرية المظاطلى بمركز طامية.
شهد مراسم الصلح، اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم، واللواء أشرف عبد السميع مساعد مدير أمن الفيوم، والعميد خالد حسن مأمور قسم شرطة مركز طامية، والعقيد شريف عبد العظيم رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع شرق الفيوم، خاطر عبد القوى خاطر، عمدة قرية فرقص.
ترجع وقائع الخصومة الثأرية إلى عام 2017 عندما وقعت مشاجرة أمام أحد المخابز عندما صدم "توك توك" أحد المواطنين بنجع حبيبة ما تسبب فى وقوع مشاجرة بين عائلتين، وتسبب في وقوع قتيل، وجرى القبض على شخصين متهمين.
كشف العمدة خاطر المشرف على عملية الصلح، أنه جرى اليوم السبت، تسليم الكفن بصحبة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث طامية، لابن القتيل.
واتفق الطرفان على نبذ الخلافات بينهما للأبد وتلقت أسرة القتيل العزاء بعد 3 سنوات من المناوشات بين أفراد العائلتين.

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