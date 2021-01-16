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أهمها ضبط قضايا اختلاس بـ2 مليار جنيه.. جهود الداخلية في أسبوع ()

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أهمها ضبط قضايا اختلاس بـ2 مليار جنيه.. جهود الداخلية في أسبوع (فيديو) أهمها ضبط قضايا اختلاس بـ2 مليار جنيه.. جهود الداخلية في أسبوع ()

مصراوي Masrawy

07:35 م السبت 16 يناير 2021

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة خلال أسبوع، وتمكنت من تحقيق العديد من النجاحات على مستوى القطاعات.

ونجحت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة في ضبط (1354) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، أبرزها (171) قضية ضرائب عامة، كشف (132) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (107) قضية فى مجال الجمارك ، (5) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (258) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (481) حكم قضائى، (185) قضية تحرى مدين ولجان فحص.

وضبط (4) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركى)، (5) قضايا فى مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام)، (6) قضايا فى مجالات (استغلال نفوذ حقيقي - احتيال مصرفي – غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت 2086953921 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

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