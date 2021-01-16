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مصراوي Masrawy

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة خلال أسبوع، وتمكنت من تحقيق العديد من النجاحات على مستوى القطاعات.

ونجحت الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة في ضبط (1354) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة، أبرزها (171) قضية ضرائب عامة، كشف (132) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (107) قضية فى مجال الجمارك ، (5) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (258) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، تنفيذ (481) حكم قضائى، (185) قضية تحرى مدين ولجان فحص.

وضبط (4) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال – تهريب جمركى)، (5) قضايا فى مجالات (اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام)، (6) قضايا فى مجالات (استغلال نفوذ حقيقي - احتيال مصرفي – غسل أموال - كسب غير مشروع)، بقيمة إجمالية بلغت 2086953921 جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.