أخبار عاجلة

وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية -
"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة -
"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين -
أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة -
مجمع إرادة بالرياض يُدشّن برامجه التعريفية للعام 2021 -
حمدوك يبحث هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة التحديات أمام الحكومة السودانية -
فاوتشي: المستشفيات الأمريكية مليئة بمرضى كورونا والوضع خطير للغاية -
السجن 9 سنوات لرئيس بنك الفاتيكان السابق ومحاميه -
فايزر مستعدة لبيع لقاحها مباشرة للولايات الأمريكية -
بارتفاع 120 متر.. وضع حجر الأساس لأكبر عجلة ترفيهية في إفريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أسبوع فقط.. "فايزر" تضع خطة للحد من تأخير تسليم لقاحات "كورونا"

Print
أسبوع فقط.. "فايزر" تضع خطة للحد من تأخير تسليم لقاحات "كورونا" أسبوع فقط.. "فايزر" تضع خطة للحد من تأخير تسليم لقاحات "كورونا"
رفع قدرات التصنيع في أوروبا

أسبوع فقط..

أعلنت مجموعة "فايزر" الأميركية بالشراكة مع مختبر "بايونتيك" الألماني، اليوم (السبت)، خطة من شأنها أن تسمح بالحدّ من مدة تأخير تسليم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى أسبوع فقط، في وقت تخشى أوروبا تباطؤ تسليم الجرعات لمدة تُراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.

وأفادت الشركتان في بيان مشترك أوردته "فرانس 24" أن "فايرز وبايونتيك، طوّرتا خطة ستسمح برفع قدرات التصنيع في أوروبا وتزويد عدد أكبر من الجرعات في الفصل الثاني من العام الجاري.

وبينت الشركتان أنهما ستعودان إلى الجدول الزمني الأساسي لعمليات التسليم في الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من 25 يناير الحالي، مع زيادة عمليات التسليم بدءًا 15 فبراير المقبل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية

وزير التعليم ووزير الخارجية الأفغاني يوقعان مذكرة تعاون في المجالات العلمية والتعليمية

"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة

"المالكي": مهرجان "البن الخولاني" الثامن يتضمن أكثر من 50 فعالية متنوعة

"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين

"رعاية الأيتام" تفتتح فرعها برنية وتعلن عن أهدافها وخدماتها للمستفيدين

أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة

شبكة عيون الإخبارية