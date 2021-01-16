"بالملابس الداخلية".. قرار جديد للنيابة بشأن "صاحب الفيديوهات المخلة" في دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

أمرت النيابة العامة بدمياط، اليوم السبت، بحبس الشاب المتهم بتصوير مقاطع فيديو أثناء ارتدائه ملابس داخلية، وتجوله في شوارع مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتقدم المحامي حمدي وهدان، ببلاغ إلى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، نيابة عن عدد من أهالي محافظة دمياط، ضد شاب بتهمة نشر مقاطع فيديو مصورة أثناء ارتدائه ملابس داخلية.

وأضاف المحامي، في تصريح صحفي، أن الغرض من العقوبة الردع العام لكل من تسول له نفسه أن يتعمد ارتكاب الأخطاء، موضحا: "أنا متنازل عن حقي في القضية، ولست طرفا في خصومة، ولا أتمنى أن أكون مصدر أذى لأي شخص".

وبين أن هناك جهودا كثيرة لإنهاء المشكلة بعد القبض عليه من قبل قوات الشرطة، وذلك بضمان والدته، وتعهدها بعدم تكرار ذلك الأمر، فضلا عن اعتذار الشاب عما حدث.والفيديوهات المخلة.

وألقت قوات الأمن بدمياط، الجمعة، القبض على الشاب المتهم بتصوير مقاطع فيديو بملابس داخلية خلال تجوله في شوارع المحافظة.

وأوضح المحامي، أن المقاطع التي جرى تداولها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الشاب "ب.ا"، العشريني، يمشي بوجه يخدش الحياء، مؤكدا أنه يستهدف الشهرة والتربح.

وأكد أن قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز عامين، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد عن ألفي جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو الفعل أو بالإشارة على وجه يخدش الحياء في مكان عام.