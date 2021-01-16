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صور.. فحص 3800 مواطن في قافلتين طبيتين بأسوان

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صور.. فحص 3800 مواطن في قافلتين طبيتين بأسوان صور.. فحص 3800 مواطن في قافلتين طبيتين بأسوان

مصراوي Masrawy

06:51 م السبت 16 يناير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، اليوم السبت، قافلتين طبيتين للكشف المجاني على المواطنين في قريتي الصعايدة قبلى بمركز إدفو، والعباسية بمركز كوم امبو، وذلك تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان.

وقال الدكتور طارق صبح، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بأسوان، أن القافلتين قامتا بتوقيع الكشف الطبي على 3848 مواطن ومواطنة، بالإضافة لإجراء فحوص وتحاليل طبية لـ740 مواطنًا ومواطنة، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من 560 سيدة بالقريتين.

ضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة.

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