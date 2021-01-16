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مستشار امراض صدرية أردني : وباء التبغ من أكبر الأخطار الصحية التي شهدها العالم

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مستشار امراض صدرية أردني : وباء التبغ من أكبر الأخطار الصحية التي شهدها العالم مستشار امراض صدرية أردني : وباء التبغ من أكبر الأخطار الصحية التي شهدها العالم
جى بي سي نيوز  :- كتب مستشار ورئيس اختصاص الامراض الصدرية في الخدمات الطبية العميد الطبيب جعفر المومني مقالا حول التبغ تحت عنوان التدخين ومضاره . 

وتاليا نصه : 

إن وباء التبغ من أكبر الأخطار الصحية العمومية التي شهدها العالم على مرّ التاريخ، فهو يودي كل عام بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة في أنحاء العالم، من بينهم أكثر من 7 ملايين يتعاطونه مباشرةً ونحو 1,2 مليون من غير المدخّنين يتعرضّون لدخانه دون إرادتهم.

تُعدّ جميع أشكال التبغ ضارة، ولا يوجد مستوى آمن من التعرض للتبغ. ويظل تدخين السجائر النوع الأكثر شيوعًا لأنواع استخدام التبغ في كافة أنحاء العالم. وتشمل منتجات التبغ الأخرى تبغ النرجيلة، ومختلف منتجات التبغ العديم الدخان والسيجار والسيجاريليو والتبغ الجاهز للف باليد وتبغ الغليون ولفافات البيدي ولفافات الكريتيك.

ولا يقل الضرر الصحي لتدخين النرجيلة عن سجائر التبغ. غير أن مستخدميه غالبًا لا يدركون المخاطر الصحية المترتبة على استخدام تبغ النرجيلة.

كما أن تعاطي التبغ العديم الدخان سبب قوي للإدمان ومضر بالصحة. إذ إن التبغ العديم الدخان يحتوي على العديد من المواد السامة المسرطنة ويزيد استخدامه من خطر الإصابة بسرطانات الرأس والعنق والحلق والمريء وجوف الفم (بما يشمل سرطان الفم واللسان والشفاه واللثة) بالإضافة إلى أمراض الأسنان المختلفة الأخرى.

ويعيش ما يزيد على 80% من المدخّنين البالغ عددهم 1,3 مليار شخص على الصعيد العالمي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث يبلغ عبء الاعتلالات والوفيات الناجمة عن التبغ ذروته. ويسهم تعاطي التبغ في الفقر إذ يحرف إنفاق الأسر المعيشية عن احتياجات أساسية مثل الطعام والمأوى إلى التبغ.

إن الكلفة الاقتصادية لتعاطي التبغ ضخمة، وتشمل تكاليف الرعاية الصحية الباهظة الناجمة عن معالجة الأمراض التي يسبِّبها تعاطي التبغ، فضلاً عن فقدان رأس المال البشري نتيجة الوفيات والمراضة لأسباب تُعزى إلى التبغ.

وفي بعض البلدان، يتم تشغيل الأطفال المنحدرين من أُسر فقيرة في زراعة التبغ كي يدرّوا الدخل على أُسَرهم. كما يتعرّض مزارعو التبغ هم أيضا للعديد من المخاطر الصحية بما يشمل الإصابة بـما يُدعى "داء التبغ الأخضر".

ربما تحتوي الصورة على: ‏نص مفاده '‏التجاعيد يقلل من كمية الدم المتدفق الجلد يؤدي إلى ظهور التجاعيد .فيه الأثار السلبية للتدخين الإدمان طان الفم يسبب السرطان لأجزاء الفم المختلفة ويعيق وظيفة اللعاب من إزالة الجرائيم من ،القم يسبب رائحة كريهة وتشوها الأسنان ويضعف حاسة الشم والتذوق النيكوتين مادة إدمانية قوية کالهیروین وتؤثر على وظائف الدماغ وتسبب الصداع وضعف الذاكرة سرطان اللثة يؤدي إلى سرطان الشفاه واللسان والأرق والتعب والقرحة المعدية سرطان الرئة يبدأ بضيق التنفس وينتهي بسرطان الجهاز التنفسي يؤدي إلى تصلب الشرايين وبالتالي حدوث التوبات .القلبية تلوين الأصابع والأظافر يسبب القطران الناتج من تلوین الأصابع والأظافر باللون الأصفر.‏'‏

جي بي سي نيوز

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