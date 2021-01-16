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حركة تنقلات محدودة لنواب رؤساء المراكز في بني سويف

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حركة تنقلات محدودة لنواب رؤساء المراكز في بني سويف حركة تنقلات محدودة لنواب رؤساء المراكز في بني سويف

مصراوي Masrawy

06:26 م السبت 16 يناير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:
أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، حركة تنقلات محدودة لنواب رؤساء الوحدات المحلية في مركزي إهناسيا وبني سويف، وذلك في إطار الدفع بمنظومة العمل التنفيذي وتحسين الأداء الحكومي، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القطاعات الحيوية والاحتياجات الأساسية.
تضمن القرار ندب ناجي أحمد خليل نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة اهناسيا، وندب علاء علي الصغير عبده، نائب رئيس مركز ومدينة اهناسيا، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة بني سويف، وندب عبد الحي سيد عبدالحي نائب رئيس مركز ومدينة بني سويف للعمل بديوان عام المحافظة.
كما شمل القرار أيضاً تكليف محمد محمود رياض ، كبير أخصائيين بدرجة مدير عام، بالعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة بني سويف، وتكليف أحمد محمد على محمد سعد، بمركز ومدينة اهناسيا، بالقيام بتسيير أعمال الوحدة المحلية لقرية براوة، بدلاً من ناصر غانم سيد أحمد، الذي جرى تصعيده لوظيفة نائب رئيس مدينة إهناسيا.

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