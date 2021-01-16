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نزع القناع وقفز.. ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل انتحار مريض كورونا في المنوفية

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نزع القناع وقفز.. ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل انتحار مريض كورونا في المنوفية نزع القناع وقفز.. ننشر تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل انتحار مريض كورونا في المنوفية

مصراوي Masrawy

05:59 م السبت 16 يناير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

كشفت مصادر طبية داخل مستشفى الحميات بأشمون في محافظة المنوفية، لموقع "مصراوي"، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل انتحار مريض بالمستشفى يُدعى "سعد.ف.ع" 59 سنة، عقب قفزه من الطابق الثاني من المستشفى.

وقالوقالت المصادر إن المريض وصل المستشفى يوم 5 يناير من الشهر الجاري مُصابًا بفيروس كورونا، وكانت حالته مستقرة أمس لكن الأكسجين انخفض في الدم إلى نسبة 85% اليوم، وحاول الأطباء زيادة ضخ الأكسجين لديه دون استجابة والحالة كانت تسوء، الأمر الذي دفع مدير المستشفى الدكتور محمد سلامة للتنسيق مع إدارة مستشفى أشمون العام لنقله إلى غرفة عناية مركزة هناك، لعدم وجود غرفة عناية حالية بالمستشفى.

المريض علم بالأمر وفكرة نقله للعناية المركزة فأصيب بحالة انهيار نفسي، وأجرى مكالمة هاتفية مع أسرته يبلغهم بتطورات وضعه وأن الإسعاف في طريقها إليه، وفي ذلك الوقت كانت إحدى الممرضات بجانبه، فانطلقت على الفور تُحضر حقنة لتهدئته، وفور عودتها تبين سقوط المريض من نافذة مفتوحة من الطابق الأول العلوي إلى الشارع مباشرة، ولفظ أنفاسه على الفور بعد تعرضه لنزيف شديد.

وأضافت أن المريض استغل عدم تواجد الممرضة وعدم وجود حديد بنافذة الغرفة مثل باقي نوافذ المستشفى، ونزع عنه القناع "ماسك الأكسجين"، وقفز إلى الشارع من ارتفاع 3 أمتار تقريبًا، ليسقط على الأسفلت، ليُكتب السطر الأخير في حياته.

من جانبها، انطلق فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه، وكذلك سماع أقوال شهود العيان بالمستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وفور انتهاء التحقيق، يُنقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى العام، لعرض الجثمان على الطب الشرعي.

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