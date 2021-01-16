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مقتل 7 جنود في تحطم مروحية عسكرية جنوبي الفلبين

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مقتل 7 جنود في تحطم مروحية عسكرية جنوبي الفلبين مقتل 7 جنود في تحطم مروحية عسكرية جنوبي الفلبين

مصراوي Masrawy

05:38 م السبت 16 يناير 2021

مانيلا - (د ب أ)

أعلن الجيش الفلبيني، أن سبعة جنود لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية عسكرية في جنوبي الفلبين، اليوم السبت.

كانت المروحية وهى من طراز "يو إتش–1 إتش" تنقل الإمدادات من مقر قيادة اللواء إلى قاعدة لدوريات الجيش في بلدة إيمباسوج أونج في إقليم بوكيدنون، على بعد 826 كيلومترًا جنوب مانيلا، عندما تحطمت.

وقال الميجور رودولفو كورديرو المتحدث باسم الجيش "المروحية كانت تحلق فوق الجزء الجبلي من بلدة إيمباسوج اونج عندما واجهت مشكلة في المحرك."

وأضاف أن "المروحية حاولت الهبوط اضطراريًا لكنها تحطمت، ولم يكن هناك ناجون.. المروحية تحولت إلى حطام بصورة كاملة".

وتم إرسال فرق طوارئ لانتشا

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