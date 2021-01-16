​الطيران المدني: مطارا الغردقة وأسوان يحصلان على الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

حصل مطارا الغردقة وأسوان الدوليين، على شهادتي الاعتماد الصحي للسفر الآمن، والتي يمنحها مجلس المطارات الدولي ACI، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية، التي وضعها كلا من مجلس المطارات الدولي ACI، والمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.

وقال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، إن ما يشهده القطاع خلال تلك المرحلة باجتياز العديد من الشهادات والاعتمادات الدولية في مجالات الجودة والسلامة والصحة المهنية، يعكس الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، بما يتلائم مع معايير منظمات الصحة والطيران العالمية، وهو ما يؤكد أيضًا تفاني ومجهودات جميع العاملين في مختلف مواقع العمل داخل منظومة الطيران المدني خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

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