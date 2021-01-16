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ألمانيا: ميركل لا تعتزم إجراء أي تعديل وزاري

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ألمانيا: ميركل لا تعتزم إجراء أي تعديل وزاري ألمانيا: ميركل لا تعتزم إجراء أي تعديل وزاري

مصراوي Masrawy

05:25 م السبت 16 يناير 2021

برلين - (د ب أ)

أبدت المستشارة الألمانية، عدم رغبتها في إجراء أي تعديل وزاري في حكومتها الحالية بعد التغير الذي طرأ على قيادات حزبها الاتحاد المسيحي الديمقراطي خلال انعقاد مؤتمره العام عبر الإنترنت اليوم السبت.

وقال متحدث باسم اليوم السبت ردا على سؤال لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) فى هذا الشأن: "إن المستشارة لا تخطط لإجراء أي تعديل على تشكيلة الحكومة".

وكان فريدريش ميرتس رئيس كتلة الحزب السابق بالبرلمان الألماني "بوندستاج" كتب على موقع تويتر بعد هزيمته في انتخابات رئاسة الحزب اليوم السبت أنه عرض على الرئيس الجديد للحزب أرمين لاشيت أن يدخل ضمن التشكيلة الحكومية التي تلي الانتخابات وأنه يرغب في تولي حقيبة الاقتصاد

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