أخبار عاجلة

ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامته عشية تنصيب والدها -
تعرّف على 10 اتهامات تُعَرض "ترامب" للملاحقة القضائية وتقوده إلى السجن -
"الإرياني" يطالب اليونسكو بالتعاون مع بلاده في استرداد الآثار اليمنية المنهوبة -
خلال الـ 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و1584 حالة وفاة -
كوريا الجنوبية تسجّل 404 إصابات جديدة بكورونا و103 حالات بالصين -
ترامب يعفو عن مستشاره السابق ستيف بانون -
باكستان تسجل 1722 إصابة جديدة و48 وفاة بفيروس "كورونا" -
حدث ليلاً| انخفاض كبير في إصابات كورونا وسرقة زي للجيش الأمريكي -
إندونيسيا تُرحّل أمريكية بسبب تغريدات على تويتر -
أمطار على القاهرة اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية في 4 أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. وزير الخارجية: إعادة فتح السفارات بين وقطر خلال الأيام القليلة المقبلة

Print
بالفيديو.. وزير الخارجية: إعادة فتح السفارات بين السعودية وقطر خلال الأيام القليلة المقبلة .. وزير الخارجية: إعادة فتح السفارات بين وقطر خلال الأيام القليلة المقبلة
قال: الأمر يتطلب بعض الخطوات اللوجستية فقط

بالفيديو.. وزير الخارجية: إعادة فتح السفارات بين السعودية وقطر خلال الأيام القليلة المقبلة

أعرَبَ وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن أمله في إعادة فتح سفارة الرياض لدى قطر خلال الأيام القليلة المقبلة؛ مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب بعض الخطوات اللوجستية فقط.

وقال: "نأمل أن نكون قادرين على إعادة فتح السفارات بين #المملكة و#قطر خلال الأيام القليلة المقبلة".

جاء ذلك في معرض إجابته على سؤال أحد الصحفيين في المؤتمر الذي عقده مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي.

لمشاهدة الفيديو:

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

أقوى جيوش العالم.. السعودية في المرتبة الـ17 عالميًّا والثانية عربيًّا

جامعة الملك سعود تكلف "نوف العنزي" بوصفها أول طبيبة لقيادة مركز للقلب بالسعودية

جامعة الملك سعود تكلف "نوف العنزي" بوصفها أول طبيبة لقيادة مركز للقلب بالسعودية

"السعودية للكهرباء" تكرِّم مجلس إدارتها السابق تقديرًا لإنجازاته خلال 3 سنوات

"السعودية للكهرباء" تكرِّم مجلس إدارتها السابق تقديرًا لإنجازاته خلال 3 سنوات

شبكة عيون الإخبارية