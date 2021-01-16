وفاة المذيع "فهد الحمود".. اليوم

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أحد عمالقة التلفزيون السعودي

توفي اليوم المذيع "فهد الحمود"، أحد عمالقة التلفزيون السعودي في الزمن الماضي، وسيصلى عليه يوم غدٍ بمقبرة شمال الرياض.

وكان المذيع "الحمود" قدّم تقاعده المبكر منذ أعوام، قبل أن يعود قبل عام إلى شاشة "الإخبارية" مقدماً نشرةً إخبارية.

ونعى الوسط الإعلامي "الراحل" نظير ما قدمه خلال مسيرته في التلفزيون السعودي.

و"الحمود" -رحمه الله- قدم الكثير من نشرات الأخبار في التلفزيون السعودي مع زملائه من ذوي الأسماء اللامعة والمعروفة والتي لن تنسى من ذاكرة المشاهدين.

بدر العتيبي القصيم

سعود الدعجاني جدة